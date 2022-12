Varde Rådhus lukker i tre uger for at spare på strøm og varme

Alle 290 ansatte på Varde Rådhus skal arbejde hjemme i de tre uger omkring jul og nytår, hvis de da ikke har ferie. Det sker for at spare på el og varme, og de tre uger begynder i dag.

- I den periode sætter vi temperaturen ned til 17 grader. Det er der, hvor det stadig er sundt for huset. Hvis vi sætter temperaturen længere ned, får vi problemer med skimmelsvamp for eksempel, fortæller Martin Højgaard Jensen, der er teamleder for Intern Service i Varde Kommune.

Borgerne mærker det ikke

Men nedlukningen kommer ikke til at berøre borgerne. De 350 ansatte i Borgerservice skal gå på arbejde som vanligt. Borgerservice ligger i det gamle sygehus midt i Varde. Kantinen der fortsætter også som vanligt.

Varde Kommune plejer, som de fleste andre kommuner, at holde lukket mellem jul og nytår, så det er altså kun to uger, hvor der bliver tomt på rådhuset.

- De fleste har taget positivt imod, at de skal arbejde hjemme. De er jo også vant til det fra corona-tiden, fortæller Martin Højgaard Jensen.

Lempelig nedlukning

Men i modsætning til corona-nedlukningen er spare-nedlukningen i år mere lempelig.

- Hvis folk af den ene eller anden grund ikke kan eller vil arbejde hjemme, så finder vi en plads til dem, hvor der fortsat er åbent, siger teamlederen for Intern Service.

Der vil også være såkaldte flyverpladser i Varde og på materielgården i Siig, hvor man kan holde møder eller varme sig mellem to opgaver.

Medens rådhuset er lukket vil intern service lave småreparationer og gøre rent, og al maden fra rådhusets kantine bliver kørt ind til kantinen i Borgerservice inde i byen.

Sparer et parcelhus

Kommunen regner med at spare 5500 kW på den delvise nedlukning. Det svarer til, hvad et almindeligt parcelhus bruger på 15 måneder.

- Det er lidt sværere at forudsige, hvor meget vi sparer på varmen. Det kan vi først se, når vi får varmeregningen efterfølgende, fortæller Martin Højgaard Jensen fra Intern Service i Varde.

I gamle dage, altså før el- og varmeregningerne stak af i sommer, havde de ansatte på rådhuset magelige 22 grader. I oktober blev det sat ned til 19 grader og nu altså ned til 17. Men de ansatte kan så varme sig hjemme.