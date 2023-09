Varde-veteran hyldet ved De Konservatives landsråd

- Du er konservatisme i praksis, lød det fra talerstolen.

Partiformanden henviste her til, at Steen Holm Iversen tidligere i år delte sin historie om afhængighed af morfin-præparatet Oxycodon. En afhængighed han havde udviklet efter at have påkørt en vejsidebombe i Afghanistan, hvilket han måtte opereres for syv gange.

- Du fortalte din historie for at advare unge, der køber ulovlig medicin på gaden eller alt for let på Snapchat, og du gjorde det for at hjælpe andre smertepatienter. Så du havde altså allerede taget dine ture som udsendt for Danmark - og herhjemme tog du så en tur gennem helvede og brugte den erfaring til at hjælpe andre, sagde Søren Pape Poulsen.