Vardenser kommer i Folketinget

Vardenseren Preben Friis-Hauge (V) indtræder som midlertidigt medlem af Folketinget på Christiansborg som barselsvikar for Christoffer Melson, som er valgt ind for Venstre i Vejle Nordkredsen.

- Jeg er blevet endnu mere bekræftet i, hvor vigtigt det er, at alle egne af Danmark er repræsenteret i Folketinget. Alle gode kræfter burde sættes ind på, at dette mål bliver opnået, udtaler Preben Friis-Hauge i en pressemeddelelse.

Også Vardes borgmester Mads Sørensen (V) glæder sig over at få en partifælle fra lokalområdet ind på Christiansborg.

- Jeg er glad for, at Varde-kredsen igen er repræsenteret på Christiansborg. Det er vigtigt, og vi vil selvfølgelig benytte muligheden for at bringe aktuelle dagsordner direkte ind i regeringen sammen med Preben, udtaler Mads Sørensen.



Preben forventes at have sin sidste arbejdsdag i Folketinget den 28. april, da Christoffer Melson vender tilbage fra sin barselsorlov.