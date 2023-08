Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på det sociale medie X, der tidligere var kendt som Twitter.

Klokken 23.33 blev dele af Herningvej spærret, mens politiet samtidig opfordrede borgere i Ølgod til at holde sig på afstand.

To timer senere lød meldingen fra Syd- og Sønderjyllands Politi, at afspærringen nu var ophævet, men at slukningsarbejdet ville fortsætte ud på morgentimerne onsdag.