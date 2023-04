Vejen topper liste over ulighed i kønsfordeling, men borgmesteren har større problemer

Udfordring for virksomheder

I Billund og Sønderborg er der i begge kommuner er over 30 procent flere unge mænd, end der er unge kvinder. Og det kan faktisk afføde en række problemer.

- Det præger lokalsamfundene og kan gøre det sværere for unge mennesker at stifte familie og se en fremtid i den kommune, som de bor i, siger Annette Christensen, der er underdirektør og chef for regional erhvervsudvikling i Dansk Industri.

Annette Christensen fra DI fortæller også, at det kan være en udfordring for de lokale virksomheder i området - for hvis et område opfattes som værende uden perspektiv for unge mennesker, kan det blive sværere at finde de rette kompetencer til virksomhederne.