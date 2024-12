Venstreformand: - Jeg havde helst været det foruden

- Jeg er da godt nok noget overrasket, lyder det på vestjysk fra Poul Rosendahl, da TV SYD mandag formiddag fanger ham på telefonen for en kommentar til Venstre-borgmester Mads Sørensens overraskende melding, der blev kendt i offentligheden mandag morgen.

Poul Rosendahl er formand for Venstres kommuneforening i Varde og har også selv en karriere bag sig i kommunalpolitik i Varde.

Straks, i forlængelse af overraskelsen, understreger Poul Rosendahl, at han har fuld respekt for Mads Sørensens beslutning. Ikke mindst set i lyset af, at Rosendahl forud for offentliggørelsen har fået en personlig orientering af den afgående borgmester. Heri gjorde Mads Sørensen det klart, at beslutningen er bygget op over tid:

- Det er noget, som Mads havde gået og rumsteret med i noget tid, siger Poul Rosendahl, der fortæller, at borgmesteren også overfor ham gav udtryk for, at det ikke var én konkret ting, men summen af den tre-årige periode som han nu tager konsekvensen af.

- Det er mange bække små, som er blevet til en stor flod.