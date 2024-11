Vestjysk arbejdsplads sikrer nominering til arbejdsmiljøpris

Arbejdspladsen er nomineret i kategorien for psykisk arbejdsmiljø.

Sygefraværet er faldet fra 4,3 procent til 1,9 procent, og arbejdsmiljøet har været et fokuspunkt. Det gav et medarbejderteam på 36 medarbejdere idéen til at overraske deres afdelingsleder ved at indstille arbejdspladsen til prisen.

- Det er jo helt vildt. Da vi havde trykket på send-knappen, så fik vi bare en bekræftelsesmail tilbage. Nu er vi gået hele vejen, fortæller socialrådgiver, Mette Møller Christensen.