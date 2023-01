Vestjysk kaserne jubler over nye kanoner

Også chefen for hærkommandoen var glad i vintersolen.

- Det er jeg rigtigt glad for og rigtigt tilfreds med. Vi får et godt system, der ikke alene er afløser for det system, som vi har doneret til Ukraine, men også giver os en markant forøgelse af vores operative kapacitet og så ikke mindst, at vi får de her systemer så hurtigt, at vi kan få sendt dem herned til Oksbøl og få vores dygtige soldater i gang med at arbejde med de nye systemer ret hurtigt, siger generalmajor Gunner Arpe Nielsen.

19 kanoner og otte raketter

Hæren får 19 kanoner.

Det er samme antal, som blev doneret til Ukraine. Derudover kommer 8 raketbatterier, og med lidt held begynder de at komme til sommer.

- Jeg tror, det betyder rigtig meget, også fordi at man har gået her i Oksbøl og trænet nu i flere år. Og derfor har man jo nået et rigtig godt niveau og fået nogle kompetencer. Man kan nu komme i gang med at arbejde videre med det og så på nogle nye systemer, som vi slet ikke havde drømt om, at vi skulle have på det her tidspunkt, siger chefen for hærkommandoen.