Vestjysk kommune får flere unge i arbejde end alle andre

Man kan sige meget pænt om Varde, men hvem skulle nu have troet, at de er de næstbedste i det ganske land til at sætte unge i arbejde. 42,1 procent af de under 18-årige i Varde har et fritidsjob. Varde er skarpt forfulgt af Tønder Kommune med 42 procent, og så kommer Ringkøbing Skjern med 41,2. Det viser en særkørsel fra Danmarks statistik, og tallene er fra 2020.

Hvis man nu har husket at opdatere sine fordomme, er det måske ikke overraskende, at de unge arbejder mere ved Vestkysten end i omegnskommunerne til København, hvor Gentofte er bundprop med sølle 24 procent af de helt unge i fritidsarbejde.



Ikke kun bondeflid

Det er ikke kun landlyst og bondeflid, der gør, at 18,1 procent flere helt unge arbejder i Varde end i Gentofte. Varde Kommune har nemlig en erhvervsguide, der skal hjælpe unge og virksomheder med at finde hinanden. Det er der flere kommuner, der har, men i Varde sidder erhvervsguiden i det lokale erhvervsnetværk, ProVarde, der har 600 virksomheder som medlemmer.

- Jeg tager ud på virksomheder for at høre, om ikke de kunne bruge en ungarbejder. Og jeg tager på besøg i skolerne sammen med en repræsentant fra en virksomhed, for at fortælle om hvordan man skriver et CV, og hvordan man skal håndtere en jobsamtale, fortæller Anette Heard, erhvervsguide i Varde.

Unge i Superbrugsen

Anette Heard har, siden hun begyndte sit virke i 2021, skaffet snesevis af helt unge i arbejde. Nogle af dem i Superbrugsen i Nr. Nebel.

- Vi har før været lidt forsigtige med at ansætte unge under 16 år, fordi der er stramme regler for, hvad de må. De må for eksempel kun arbejde i to timer i træk og ikke sidde ved kassen, fortæller brugsuddeler Michael Hilmar Nielsen fra Superbrugsen.

Men det fik erhvervsguiden lavet om på.

- Anette kom, og så snakkede vi om, hvad de unge kunne lave og ansatte så nogle stykker på prøve, fortæller brugsuddeleren.