Vestjyske borgmestre i åbent brev til Folketinget: - Vi vil også have skoler og efterskoler åbnet

Det er svært at leve med, at skoler og efterskoler ikke er omfattet af genåbningsplanerne herude i Vestjylland. Det skriver borgmestrene i Esbjerg, Tønder, Varde og Fanø kommuner i et fælles åbent brev til alle partiledere i Folketinget.

I brevet opfordrer de undrende borgmestre til, at borgerne i området også regnes som del af Vestjylland, og at folkeskolerne, ungdomsuddannelser, udendørs idrætsaktiviteter samt detailhandel dermed også kommer med i de første genåbningsplaner:



- Det er et oplæg til regeringen, da det virkelig undrer os, at de ikke synes, vi er en del af Vestjylland. Kombineret med vores meget lave smittetal kan vi ikke se nogen begrundelse for, at vores unge i folkeskolerne og på ungdomsuddannelserne ikke kan komme tilbage på skolerne nu her, siger borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen, Venstre, og fortsætter:

- Vores unge har brug for at komme i skole, og der er ingen forklaring på, hvorfor de ikke kan, siger han.

Fanøs borgmester: - Det må være en fejl

Den undren deles af Fanøs borgmester Sofie Valbjørn, Alternativet:

- Jeg tænker næsten, det er en fejl, at vi ikke er regnet med i den kommende genåbning. Vi har ingen smittede lige nu, og i det hele taget ligger smitten meget lavt i de her fire kommuner, siger hun og fortsætter:

- Man kunne næsten tro, at stregerne for genåbning er trukket af folk, der ikke har kendskab til, hvordan folk bevæger sig i Jylland og især Vestjylland, mener Sofie Valbjørn.

Brevet er sendt med baggrund i de seneste ugers meget lave incidental. (Fanø havde ingen smittede mandag, men tirsdag er der konstateret to smittede, red.). I Esbjerg ligger tallet på 18,2, som er under myndighedernes bekymringsgrænse på 20 smittede per 100.000 indbyggere. I Varde er incidenstallet på 42,1 og i Tønder ligger det på 32,2.

De fire borgmestre understreger i brevet, at de også meget gerne ser, at detailhandlen kommer med i genåbningen samt muligheden for at dyrke udendørs idræt.

En genåbning af de fire kommuner er ifølge borgmestrene forsvarlig set i lyset af, at en stor andel af de ældste og mest sårbare borgere nu er vaccineret, og at alle kommuner har styr på testkapaciteten.