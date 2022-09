Veteranbørn stod på række for at modtage særlig medalje

Venter ikke på banket

Ni børn stod mandag formiddag klar på torvet omgivet af veteraner, musik og anden feststemning for at modtage medaljerne af Gitte Falck.

- Jeg er stolt af at få lov til at dele dem ud, siger Gitte Falck, der står for uddelingen i både Varde og Esbjerg.

Hun kan ikke lade være med at blive lidt rørt over at se børnene stå med medaljerne strålende på brystet. Hun har selv en søn, der som barn havde det lidt svært med, at far var udsendt.

- Vores søn havde det ikke så godt, og jeg vidste ikke rigtig, hvor jeg skulle finde hjælp til ham. Men sådan er det ikke i dag, siger hun.