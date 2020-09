Veteraner hyldes på flagdagen trods corona

Lørdag er Flagdag for Danmarks udsendte, hvor de,der har været udsendt i det forgangne år, og alle dem der har været ude gennem årene hyldes - og der sendes en kærlig tanke til de pårørende.

For mange danskere er flagdagen gået lidt i glemmebogen, fordi vi ikke har så mange soldater ude, som vi havde – for eksempel i Irak og Afghanistan - for nogle år tilbage.

Flagdagen bliver ikke mindre betydningsfuld af, at den i år holdes i et begrænset omfang. Bjørn Bisserup, general, forsvarschef

Men faktisk har omkring 2.000 medarbejdere fra Forsvaret, Beredskabet, Politiet og Udenrigsministeriet har siden september 2019 været udsendt for Danmark.

Læs også F-16 fly markerer flagdagen: Se hvor og hvornår du skal stå klar

Det skulle de i dag have været takket for ved en stor parade på Christiansborg Slotsplads på Flagdagen for Danmarks Udsendte Men paraden er aflyst på grund af coronavirus/covid-19.

Flagdagen bliver dog stadig markeret ved officielle arrangementer i København og ved lokale arrangementer over det meste af lande.

I TV SYDs område er der arrangementer i alle kommuner - undtagen Vejle og Kolding.

Lørdagens første flagdag-arrangement i Syd- og Sønderjylland finder sted allerede kklokken 08 i Frøslevlejren - og så går det løs resten af dagen. Se en liste over alle arrangementer her.

I Varde Kommune, der rummer kaserner i både Varde og Oksbøl, er det på trods af den aktuelle coronasituation lykkedes at planlægge en ceremoni, som bliver den største markering af National Flagdag uden for hovedstaden.

Flagdagen i Varde rummer bl.a. kransenedlægning og mindehøjtidelighed ved Mindestenen på Oksbøl Kaserne og soldater udsendt siden sidste flagdag marcherer fra Stålværksgrunden til Sct. Jacobi Kirke, hvor der er mindegudstjeneste.

- Flagdagen bliver ikke mindre betydningsfuld af, at den i år holdes i et begrænset omfang. Forsvaret har konstant indsat soldater, der passer på Danmark. Dem skylder vi en tak, lige som vi skylder deres pårørende en tak. Vi bruger også dagen til at mindes vores faldne og vise støtte til veteraner med fysiske eller psykiske ar. Flagdagen er et udtryk for synlig anerkendelse, og derfor er den lige så vigtig som altid, siger forsvarschef general Bjørn Bisserup.

FLAGDAGEN 2020 Flagdagen i år markeres rundt om i landet med lokale arrangementer – dog med begrænsninger på grund af covid-19. Se listen på flagdagen.dk

I København holdes højtideligheder for særligt indbudte på Kastellet og i Holmens Kirke

60.000 mænd og kvinder har været udsendt for Forsvaret siden 1948 til over 40 lande

Antallet af enkeltudsendelser er oppe over 114.000

Flagdagen hylder årets udsendte fra Forsvaret, Hjemmeværnet, Politiet, Beredskabsstyrelsen og Udenrigsministeriet

Fakta:

RELEASABLE