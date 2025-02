Video: Ulla undrer sig efter møde med ulve – ekspert giver svaret

Ved optagelsens start ser man, at de to ulve står anslået 10-15 meter fra rabatten og vurderer situationen. Det er tydeligt, at de to ulve ønsker at krydse vejen, men at de tøver på grund af bilerne (og hvad der måtte være uden for billedet bag den optagende bil).

To sekunder inde i optagelsen kan man se, at den bagerste ulv har tydeligt sænket hoved, tilbagelagte ører og halen mellem benene, hvilket er et tegn på, at den ikke er helt tryg ved situationen. Ulven foran ser mindre trykket ud og har på optagelsen tydeligvis taget en beslutning om, at nu skal den videre, hvilket den gør kort efter skønsvist 20 meter foran bilen. Den skynder sig over med tilbagelagte ører efter at have vurderet, at bilerne ikke nærmer sig den.

Efter at have krydset vejen og hoppet over en 2-3 meter bred vandfyldt grøft, stopper den og venter på ulv nummer to, som efter nogen tøven gør den turen efter. Derefter traver begge væk.

Filmen viser to ulve på vej fra A til B, hvor køretøjer står i vejen for deres vandring. De er tydeligvis observante og en smule stresset af bilerne (og hvad der måtte befinde sig bag kameraet) og vil bare videre. Tydeligt eksempel på at mennesker som har positioneret sig i forhold til ulve og ikke omvendt.

Ulvenes adfærd falder inden for det reaktionsspektrum, som ulve med normaladfærd udviser, når de bringes i en situation med mennesker, som ikke er selvvalgt, og på ingen måde er problematisk eller farlig. Det er væsentligt at mærke sig, at ulvene ikke på noget tidspunkt ser ud til at være tættere end cirka 20 meter på den nærmeste bil, og at de begge tydeligt viser tegn på, at køretøjerne/den menneskelige tilstedeværelse er en stressfaktor (om end en håndterbar af slagsen).