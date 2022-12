For vinteren er kold, og mange ukrainere har hverken varme eller strøm i deres hjem i Kyiv.

Danske kommuner venter derfor på nye flygtninge fra det krigshærgede land.

- Vi var ved at vælte, men jeg synes, at vi i kommunen fik sørget for en god modtagelse af flygtningene, siger borgmester i Varde Kommune, Mads Sørensen (V).

Det gjaldt også for Viktoria Kruhova.

- De sørgede for en lejlighed til mig og modtog mig med åbne arme. Jeg er meget taknemmelig, siger hun.