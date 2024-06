Vild video: Kæmpe gren faldt ned over publikumsområde ved sommerspil

Det udviklede sig dramatisk, da Varde Sommerspil var i gang søndag eftermiddag. Omkring en time efter at forestillingen var startet væltede en kæmpe gren fra et træ ned over publikumsområdet. Det bekræfter Jan Wessel Rasmussen, der er formand for Teateret 7-Kanten, og som selv var til stede.

- Det er korrekt, at der er væltet en gren ned over publikumsområdet, siger Jan Wessel Rasmussen.

Det var en snarrådig person i blandt publikum, der opdagede, at noget var galt.

- Under forestillingen er der en fra publikum, der konstaterer, at der kommer knagelyde fra træet. Heldigvis råber vedkommende højt, og så træder vores beredskab ind, og vi går ud og konstaterer, hvad det er, der sker, siger Jan Wessel Rasmussen.

I den forbindelse evakuerer arrangørerne alle folk fra området og stopper forestillingen, som er aflyst på dagen.

I øjeblikket fokuserede Jan Wessel Rasmussen på at få publikum væk fra området, og få informeret dem om, hvad der skete.

- Cirka tre-fire minutter efter, at vi havde fået alle væk fra området, der knækker grenen så af, fortæller Jan Wessel Rasmussen.

Han lægger ikke skjul på, at det var en chokerende oplevelse.

- Det er selvfølgelig noget, der rammer os alle sammen, at det kan ske, siger han.

Han tilføjer, at det ikke er hans ansvarsområde at sikre, at grene ikke kan falde ned over publikum. Det er derimod Vej og Park i Varde Kommune, der har til opgave at sikre det.

- Vi er mest glade for, at vi når at opdage det, og så er vi rigtig glade for, at det ikke skete under open air om fire uger, for så er jeg ikke sikker på, at der var nogen, der havde hørt, at den knækkede, siger Jan Wessel Rasmussen.

Forestillingerne er nu aflyst, ind til det er blevet undersøgt nærmere, hvad der er sket, og man har sikret sig, at der ikke er andre grene, der kan falde ned over området.

Alle blev evakueret fra om rådet i tide, og der er således ingen tilskadekomne.

Jan Wessel Rasmussen oplyser, at man er ved at fjerne det knækkede træ og sikre området. Teateret 7-Kanten forventer at kunne opføre forestillingen som planlagt tirsdag.

Præcisering: 18:18

Det fremgik tidligere af artiklen, at grenen faldt ned før forestillingen startede. Det er ikke korrekt, episoden skete cirka en time inde i forestillingen. TV SYD beklager fejlen.