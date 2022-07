Vinder af 759 millioner havde lagt krøllet kupon i skuffen

Men da den søndag eftermiddag blev fundet frem og tjekket, var der bonus.

- Jeg blev fuldstændig overrasket og rystede over hele kroppen, men det føles fabelagtigt at være så heldig og at kunne sikre familien i mange generationer, siger vinderen, der købte sin kupon i supermarkedskæden Meny i Blåvand ved den jyske vestkyst.

187 danske jackpotmillionærer



Indtil i fredags lød den største lotterigevinst herhjemme på 315 millioner kroner, som blev vundet af en heldig spiller fra Helsingør.