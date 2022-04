Virksomheder i Varde skal have friere tøjler, mener Dansk Industri

Som det er nu, findes der frikommuner på folkeskole,- dagtilbuds- og ældreområdet. Men ikke på erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

Tilbage i februar fortalte Varde Kommune, at de oplistede konkrete regler, der kun havde skabt bureaukratiske benspænd for erhvervslivet, i det, de kalder for 'Hvidbogen,' hvori man både oplistede udfordringerne og kommer med løsninger.

På den måde håber de at gå skridtet videre og vise, at erhvervsområdet skal sættes fri.

- Det er på tide at gøre op med så stort et bureaukrati. Mange virksomheder i Varde Kommune er i vækst, men desværre mister flere pusten i mødet med det offentlige system, sagde borgmester i Varde Kommune, Mads Sørensen, dengang til TV SYD.

Borgmester tilslutter sig koret

På den modsatte bred af Jylland bliver Hedensted Kommune af Dansk Industri placeret som den tredjebedste kommune i Danmark at drive virksomhed i.

Alligevel er der fuld opbakning fra Hedensteds borgmester til ønsket om at slippe af med bureaukratiet for virksomheder.

- Hvis der bliver mulighed for at blive frikommune på erhvervsområdet, melder Hedensted kommune sig. Det er oplagt at gøre det nemmere at drive virksomhed, siger Ole Vind, der er borgmester i Hedensted Kommune for Venstre.