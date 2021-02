Zoo-ejer vil ikke være politimand overfor gæsterne

For med tilladelsen til igen at slå dørene op er der også kommet et krav om, at alle gæster skal kunne fremvise en negativ test, der højst må være 72 timer gammel.

Og hvem skal holde øje med det?

- Jeg har i hvert fald ikke lyst til at være politimand, det synes jeg er noget mærkelig noget, lyder det fra en undrende zoo-ejer.

Det er ikke ikke meldt ud, hvordan kravet om en negativ test skal håndhæves. Derfor ved Hans Hestbech heller ikke, om det bliver hans opgave.

Zoo-ejeren har besluttet, at han under alle omstændigheder åbner på mandag, men han er en smule bekymret for, at der bliver langt mellem gæsterne, hvis de skal stille med en negativ test.

- Vi kan håbe, det bliver lavet om. Man kan jo godt undre sig lidt over, at man kan gå i supermarked uden at have en negativ test, men når man kommer i zoologisk have, hvor man går udenfor, så skal man have en test.

Det lyder lidt underligt, mener Hans Hestbech.

Kravet om at fremvise en covid-19 test, der er højst 72 timer gammel, gælder de udendørs kulturinstitutioner, der har fået lov til at genåbne 1. marts.