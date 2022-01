Zoo helt klar til gæster søndag: - Vi har kun skulle fylde på hylderne og gøre rent

- Vi har passet dyrene, som vi plejer at gøre. Det eneste personale, der har været sendt hjem, er personalet i kiosken og cafeteriaet, og de er nu tilbage, så vi er helt klar til at åbne portene i morgen søndag, siger zoo-ejeren til TV SYD.

Nedlukningen er brugt på vedligehold

Under den seneste nedlukning har personalet arbejdet med at vedligeholde udenomsarealerne i den lille zoologiske have.