Langstrakt strid om vejsag i Vejen, der nåede hele vejen til Højesteret, er slut

Der er sat punktum i en langvarig sag om en ulovlig ekspropriering af en lodsejers jord i Vejen i forbindelse med bygning af en ny togbro og en ny vej.

Banedanmark, der i sin tid stod for den ulovlige ekspropriering, meddeler, at den ikke vil hjælpe Vejen Kommune med at betale de over to millioner kroner, som det har kostet kommunen i forbindelse med den ulovlige ekspropriering.

Samtidig har byrådet i Vejen Kommune besluttet ikke at stævne Banedanmark.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Her skriver kommunen ellers, at den vurderer, at en domstol vil dømme Banedanmark til at betale en del af omkostningerne.

- Vi har dog ingen garanti for, at vi vil kunne løfte bevisbyrden tilstrækkeligt til at kunne vinde en sag ved retten, og omkostningerne taget i betragtning vælger vi at stoppe sagen her, siger borgmester Egon Fræhr (V).

Spærrede vejen med halmballer

Sagen begyndte tilbage i 2015, hvor Banedanmark eksproprierede lodsejer Martin Lund Madsens jord til at bygge en ny bro og vej. Det skete med elektrificeringsloven som grundlag.

Lodsejeren tog sagen i byretten, som gav ham medhold i, at eksproprieringen var ulovlig efter den lovgivning. Landsretten vurderede dog anderledes og gav Banedanmark medhold, før Højesteret afgjorde sagen til lodsejerens fordel.