10-årige Jacob har ikke sovet i flere nætter af bare spænding

Selvtilliden fejler heller intet for den unge spiller.

- Jeg allerede lige så god som Mie Højlund, udbryder han.

Efter at have set kvindelandsholdet træne, skulle de unge spillere selv prøver kræfter med banen og bolden.

Jacob Vejlgaard Vedstesen har sammen med 13 jævnaldrende børn vundet dagens træning på en af Dansk Håndbold Forbunds (DHF) håndboldskoler.



- Det giver rigtig meget for en forening, at børnene kommer på håndboldskole. De lærer hinanden at kende på tværs af aldre bliver blandet lidt og skaber det her fællesskab, der er på en håndboldskole, siger Mette Borgstrøm, der er projektansvarlig for håndboldskolerne i DHF.