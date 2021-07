100-året for Genforeningen: Dronningen gæster den gamle grænse

- Vi er glade for at kunne fortsætte fejringen af markeringen af 100-årsdagen for genforeningen med det øvrige Danmark og nu med deltagelse af dronningen. Det måtte desværre udskydes på grund af coronarestriktionerne, siger borgmester Egon Fræhr (Venstre) i en pressemeddelelse.



Det er kun inviterede gæster, der kan komme til arrangementet på Askov Højskole, mens besøget på Skibelund Krat er åbent for offentligheden.

- Der har været et stort og langt forarbejde omkring markeringen af 100 året for Genforeningen med mange involverede. Det er vigtigt for vores fælles sønderjyske historie, og for alle dem der har lagt et kæmpe arbejde i alle de forskellige arrangementer, der har været gennem det seneste år, og som nu afsluttes med et besøg af dronningen, siger Egon Fræhr.