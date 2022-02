17 indbrud i samme by i weekenden

Syd- og Sønderjyllands Politi fik i løbet af weekenden anmeldelse om 17 indbrud på forskellige adresser i Vejen Kommune - hvilket er usædvanligt mange.



Ifølge politiet er der stor sandsynlighed for, at det er den samme gerningsmand, der står bag de fleste af de 17 indbrud. Dette skyldes, at der ved næsten alle indbruddene er brugt samme fremgangsmåde, hvor indbrudstyven har knust ruder og har sigtet efter at stjæle smykker.

Syd- og Sønderjyllands politi har spor at gå efter og efterforsker indbruddene intensivt.



- Vi tager sagen meget alvorligt og hører gerne fra borgere, hvis de kan hjælpe os, siger politikommissær Ole Rahbæk Thomsen fra lokalpolitiet i Haderslev i en pressemeddelse.



På onsdag den 16. februar besøger politiets mobile politistation Vejen, hvor betjente vil være på Dalgårdsvej mellem klokken 15 og 17. Her kan borgerne komme til en snak, hvis de føler sig utrygge eller vil bidrage med informationer om sagerne.