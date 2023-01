Sydjyllands Politi var på kommunens ønske nemlig i formiddagstimerne ude med deres ATK-vogn. I en 50 kilometerzone blev 170 bilister blitzet, mens 18 fik et klip i kørekortet for at køre for stærkt. To af sagerne udløste en betinget frakendelse af kortet.

Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter, hvor højeste hastighed var 87 km/t.