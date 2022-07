200 spejdere på vej på lejr - ni dage uden mor og far

Men selv om der venter ni glade dage med fuld fart på programmet, så er det også ni dage, hvor mange skal undvære deres forældre i så lang tid for første gang.



- På en måde er det lidt hårdt, men jeg glæder mig da også, for det bliver også spændende, siger Victoria Johanne Damgaard Kley, og hun er højst sandsynligt ikke den eneste, der kommer til at savne sine forældre bare en smule.

- Efter corona har vi faktisk oplevet flere med hjemve. Mange har jo ikke oplevet at overnatte hos deres bedsteforældre, og de er heller ikke blevet passet af andre, fordi forældrene har været hjemme, så det kan godt være en stor ting at være afsted i ni dage, fortæller Dorthe Friehling, der er spejderleder i Agerskov og ansvarlig for hele delegationen fra Tønder Kommune og Sydslesvig.

Halv lejr for de yngre

Spejderlejren tæller primært børn mellem 10 og 17 år, men også de mindste får lov til at få et indblik i, hvad sammenholdet kan på en lejr af den størrelse.

Og for at de ikke skal være for længe væk hjemmefra, er der arrangeret en lejr på halvdelen af tiden for de lidt yngre spejdere og to dages ophold for de yngste spejdere på seks-syv år, som må tage deres forældre med.

- Der er langt til Sjælland, og de små kan ikke lige blive hentet, som da det var i Sønderborg, så derfor har vi valgt at gøre det på den her måde, siger Dorthe Friehling.