21-årig er sjælden verdensmester, men siger det ikke til pigerne

I dag vækker de tunge trommer og de blide fløjtelyde ikke den samme opmærksomhed, og mange korps oplever et så stort fald i medlemmer, at de har set sig nødsaget til at nedlægge deres garde.

Nu kan de – udover at kalde sig femdobbelte danmarksmestre og tredobbelte europamestre – også kalde sig dobbelte verdensmestre. Og så kan de bryste sig at, at de kan fastholde deres medlemstal. De sidste mange år har Vejen Garden haft mellem 75 og 95 mænd og drenge. I dag tæller korpset 85 medlemmer, og lige nu venter flere drenge på at starte hos de nykårede verdensmestre.

Landsgardeforeningen er sammenslutningen af de danske bygarder. Her er næstformand Sonja Christensen ikke i tvivl om, at de mange flotte resultater blandt andre tiltag er med til at trække medlemmer til.

Den succesfulde og prisvindende garde er et af tre tilbageværende garderkorps, der udelukkende er for drenge og mænd. De to andre er Horsens Garden og Roskilde Garden.

21-årige Alexander Møller Larsen har været med i Vejen Garden i 13 år. Og selvom der i starttyverne er mange andre spændende ting at give sig til end at gå rundt og spille på fløjte, så har den unge landbrugsmedarbejder fra Andst ikke i sinde at stoppe med sin fritidsinteresse.

- Vi er alle sammen ret enige om, at det er bedst slet ikke at fortælle, man er garder, hvis man gerne vil score damer, siger han.

At det så kan give udfordringer på andre punkter at være en del af en mande- og drengegarde, for eksempel med damerne, tager landbrugsmedarbejderen med et smil. For det er de unge garder også fælles om.

- Det gav mig noget, at jeg som lille dreng lærte at tale og omgås en på 45, som ikke var min familie. Det har da nok været med til at danne mig, og det er meget mangfoldiggørende, fortæller Alexander.

- Det betyder alt for mig, at jeg stadig kan være en del af garden og samtidig få den uddannelse, jeg drømmer om, fortæller Alexander.

Hvis Alexander til vinter som håbet kommer ind på uddannelsen som maskinmester i Aarhus, behøver han ikke komme hver onsdag og hver weekend for at øve. Han kan nøjes med at være med til de fælles øvetimer hver anden weekend og at komme med ud at lave shows. Mod at han øver og holder sit fløjtespil ved lige derhjemme.

Netop for at fastholde medlemmerne, når omstændighederne og prioriteringerne ændrer sig for de unge gardere, har Vejen Garden en uskreven ordning.

- Du kan ikke bare stoppe, hvis du bliver træt af det i en periode. Der er andre, der er afhængige af dig, og som forventer noget af dig. Du er en del af hele den her store maskine, som hedder garden. Alle skal bruges for, at det fungerer, og for at det lyder godt.

Det hele går dog ikke op i øl og hornmusik. For det kræver sit at være en del af en garde. Og især en garde som Vejen Garden, der har ambitioner og stiller op til mesterskaber på stribe. For hvis man vil være en del af en succesfuld garde, så forpligter det, fortæller Alexander.

Ifølge Landsgardeforeningen er det vigtigt at gøre den ekstra indsats for at fastholde de unge medlemmer. Tal fra årsberetningerne viser, at mere end halvdelen af medlemmer under 30 år er faldet fra i årene fra 2007 til 2023.

- Det betyder meget, at Vejen Garden har været så gode til at fastholde deres medlemmer i mange år. Derfor har de mange erfarne gardere, og det er både godt i forhold til at hverve for nye medlemmer, men det bidrager også til en fastholdelse af de etablerede gardere, siger næstformand i Landsgardeforeningen Sonja Christensen.

Hævede ambitioner gav verdensmesterskab

Den særlige ordning for de unge er med til, at Vejen Garden kan arbejde med den samme grundstamme i flere år. Det gjorde, at garden allerede for år tilbage satte sig for at lave et ekstraordinært program til sommerens VM.

Der blev ansat professionelle instruktører, som hævede både niveauet og ambitionerne. Og i træningslokalerne er der blevet brugt timevis med at finpudse hver enkelt detalje i mere end et år forud for mesterskabet.

Anstrengelserne gav som bekendt resultat. Vejen Garden stillede op i to discipliner, march og koncert og vandt dem begge. Koncertdelen blev vundet med suveræne 97 point ud af 100 mulige.