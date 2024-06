42-årig skal i grundlovsforhør sigtet for drab på slagteri

94-årig vinder elbil, efter at hun næsten havde byttet sine lodsedler væk

94-årige Annemaria Bærenholdt fik torsdag eftermiddag overrakt hovedgevinsten ved KFUM's Soldatermissions landslotteri - en elbil.

Torsdag fik hun den overrakt ved et arrangement ved Bølling Genbrug.

Der gik dog noget tid, før den 94-årige koldingenser fandt ud af, at hun havde vundet bilen. Hun havde tjekket gevinstlisten og sine lodsedler to gange, før hun fandt ud af, at hun havde vundet førstepræmien.

Inden da havde hun været lige ved at bytte sine lodsedler til kaffe og kage på et soldaterhjem.

Annemaria Bærenholdt og hendes nu afdøde mand Erik Bærenholdt har været aktive i KFUM Soldatermission. De var sammen soldaterhjemsledere i Karup fra 1952 til 1954. Sidenheden var Erik Bærenholdt først rejsesekretær og senere landssekretær i organisationen.

Derfor betyder det at vinde også noget særligt for den 94-årige.

- At vinde bilen skulle min mand have oplevet sammen med mig. Men mon ikke han smiler ned til mig i dag, udtaler hun.