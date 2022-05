79-årig Sofie elsker at køre bil: - Det er min frihed

Politiet bakker op

Selvom nogle kørekort har en udløbsdato, der hedder 2070, så har politiet en klar opfordring.

- Mit råd vil være, at man skal tage den snak. Det er bedre, at de selv afleverer kørekortet, end at enten de pårørende, lægen eller politiet inddrager det. Eller at vi i værste konsekvens må fortælle de pårørende, at det er gået galt, fortæller Knud Reinholdt, som er leder ved færdselspolitiet ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det råd vil Sofie Munk også tage imod. Hvis hendes venner kommer og siger, at det er på tide, at hun stopper med at køre bil, regner hun nemlig med at høre efter.

- Ja, det tror jeg. Dumdristig har jeg aldrig været, siger hun grinene.

Trafikcáfeen for seniorer er et led i en større kampagne om trafiksikkerhed. Vejen Kommunen forventer også, at der bliver afholdt en café for udskolingseleverne.