8-årige Anna stod klar med blomster, da dronningen besøgte Vejen

En flig af højskolelivet

Dronningen ankom til Askov Højskole kl. 11:30, hvor 25 kursister, en flok medarbejdere fra højskolen og inviterede af Vejen kommune ventede indenfor. Planen med besøget var, at dronningen skulle mærke en lille flig af højskolelivet.

Da 8-årige Anna blev spurgt, om hun ville overrække buketten til dronningen, var det med et klart svar lige med det samme.

- Ja, sagde hun straks.

Mor styrer køkkenet

Anna Eeg Hansen var inden overrækkelsen overbevist om, at det ville komme til at gå godt - og det gjorde det. Annas veninder synes også, det var vildt, at hun skulle give en buket til dronningen.

- Det er fordi, at min mor er chef her, fortæller en stolt pige. Hendes mor er køkkenleder på højskolen.

Efter besøget ved Askov Højskolen gik dronningebesøget til Skibelund Krat, som var det primære mødested for dansksindede nord og syd for Kongeåen. Her blev dronningen budt velkommen af Vejens borgmester, Egon Fræhr (V).