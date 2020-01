Årets instruktør: - Det bliver en brag af en forestilling

Rolf Krake, Kong Adils og Skulda.

Det er nogle af de personer, man kan møde fra den 1. juli på friluftsscenen i Jels, når Jels Vikingespil har forpremiere på årets forestilling, der hedder Krakes Kæmper.

Fra lørdag formiddag og henad eftermiddagen i foreningshuset Øster Lindet har der været informationsmøde om vikingespillet, der er nummer 44 i sin række.

Her mødtes måske kommende skuespillere med de mere erfarne, og man kunne møde instruktøren bag årets forestilling Louise Schouw, der er overbevist om, at friliuftsscenen i Jels kan byde på et brag af et show til sommer.

- Krakes Kæmper har nogle rigtig fede kampe, og vi har et rigtig godt manuskript og en rigtig flot scenografi, siger Louise Schouw.

Kulisserne til årets forestilling er allerede lavet i en noget mindre udgave. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Næsten alle kan være med

Hun var også instruktør på sidste års forestilling, der gik under navnet Ringguldet. Udover Louise Schouw går blandt andet også lysdesigner Clement Irbil igen i år, og det samme gør fægteinstruktør David Owe.

Louise Schouw kan ikke svare på, om den kommende forestilling bliver bedre end sidste års, for hun mener ikke, at man kan sammenligne de to forestillinger. Hun glæder sig blot til at komme i gang og arbejde med alle skuespillerne og menneskerne bag forestillingen.

For hvis man ikke har lyst til at stå på scenen, kan man også blive en del af Krakes Kæmper på andre måder.

- Man kan sy kostumer, være med til at bygge kulisser og så er der flere grupper rundt omkring vikingespillet, som man kan være en del af, siger Louise Schouw.

Omkring klokken 14 i dag sluttede informationsmødet, og den 1. og 2. februar bliver der afholdt auditions til årets forestilling Krakes Kæmper.

Omkring 150 personer mødte lørdag op ved Jels Vikingespils informationsmøde. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD