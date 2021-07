Ældre må undvære rengøring og sociale aktiviteter: Ældreplejen mangler vikarer

I Hedensted Kommune kæmper man også med at få vagtplanen på plejehjemmene til at gå op.

- Vi mangler 45-50 medarbejdere bare for at få vagterne til rimeligvis at hænge sammen. Konsekvensen kan blive, at vi bliver nødt til at skære ned for serviceniveauet, siger chef for social omsorg, René G. Nielsen til Vejle Amts Folkeblad.



Normalt plejer Hedensted Kommune at trække på private vikarbureauer om sommeren, men de meddelte før ferien, at de ikke kan hjælpe i år, fordi de også mangler personale, tilføjer han.

Som omtalt i medierne den seneste måneds tid har især bedre betalte job som covid-poder betydet, at det har været svært for kommunerne at skaffe afløsere i sommerferien.