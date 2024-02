Agerskov Kro kan ikke få folk nok, og de er ikke alene

Det viser en rundspørge som Horesta, branchens interesseorganisation, har foretaget blandt medlemmerne.



Agerskov Kro har travlt, meget travlt.

Derfor vil de ansætte tre mere oven i de 25 fastansatte, der i forvejen har deres udkomme på den populære kro.

De har slået en ansøgning op på Facebook, som er blevet delt over 1000 gange. De har fået lige nøjagtigt tre ansøgninger. Og de er ikke alene om at have besvær med at skaffe ansatte.

77 procent af restauranter i hovedstadsområdet kan ikke få de medarbejdere, de har brug. I provinsen, og altså også Agerskov, er det 67 procent.

- Efter corona-krisen har restaurantforbruget ligget højt, og det har givet branchen store udfordringer med at skaffe tilstrækkelig med arbejdskraft. Det er jo paradoksalt, at mulighederne for at tjene penge er til stede, men at manglen på arbejdskraft har bremset branchen i at realisere potentialet fuldt ud, siger Jeppe Møller-Herskind fra Horesta, hotel- og restaurationsbranchens brancheorganisation.

Nu beder organisationen om hjælp fra det politiske niveau.

- Det handler i vid udstrækning om at gøre det nemmere at hente arbejdskraft hertil fra udlandet. Vi har fået en lavere beløbsgrænse, og det er positivt. Men der er brug for, at den bliver sat yderligere ned. Vi skal værne om den danske restaurantbranche, og det kan vi kun gøre, hvis der er adgang til den nødvendige arbejdskraft, siger Jeppe Møller-Herskind.