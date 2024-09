Alvorlig sygdom brød ud på det værst tænkelige tidspunkt

S Af Sola Kruchov Sørensen Udgivet 22. sep

Under 14 dage før Christian Rødkær skulle spille solo ved sit første verdensmesterskab, blev han indlagt med beskeden om at sætte alt planlagt i bero.

Som ung vejede 154 cm høje Christian Rødkær 27 kilo. Som han selv beskriver det, ”så sad der en bakterie i min krop og sørgede for, at jeg ikke fik noget ud af den mad, jeg spiste”. Christian fik i en alder af 14 år konstateret sygdommen Crohns Sygdom. Det er en kronisk betændelsestilstand, som blandt andet giver mavesmerter, diarré og vægttab. Årsagen til sygdommen kendes ikke, og man siger, at den opstår spontant i kroppen.

Ikke mange har bemærket sygdommen I dag er Christian 26 år, og de fleste af de 12 år med sygdommen har lidelsen ikke tynget ham. - Jeg tror ikke, ret mange har opfattet, hvor syg jeg har været. Fordi selvom jeg har haft ondt, har jeg altid kunnet komme rundt og gøre de ting, jeg gerne ville, forklarer han. Kun en enkelt gang for halvandet år siden ”gik sygdommen amok”, som Christian beskriver det, og stoppede ham i hans drømme. Indtil i sommer, hvor den endnu engang rørte på sig på det værst tænkelige tidspunkt.

Da Christian Rødkør kontaktede sygehuset, havde han igennem en periode haft så stærke mavesmerter, at han måtte lægge sig til at sove, når han kom hjem fra sit job som elektriker. Foto: Privatfoto

Christian Rødkær skulle i slutningen af juni måned med Vejen Garden til verdensmesterskabet for garder. Et mesterskab, som medlemmerne havde øvet frem mod i et år, og som det musikalske fællesskab fra den lille sydjyske stationsby havde store forventninger til. Der var brug for alle kræfter i det ambitiøse orkester. Oveni det skulle den 26-årige trompetist spille solo. I programrækken ”Vejen til VM” på TV SYD PLAY kan man se, hvor meget tid medlemmerne af garden bruger på at forberede sig til verdensmesterskabet i Tyskland.

Sommeren 2023 i sygesengen Siden Christian var ni år, har han har flere gange om ugen trukket i uniformen i Vejen Garden. Både som medlem og som leder af talentorkesteret. Han har altid vægtet det musikalske fællesskab i garden højt. Og han fortæller, at han som voksen flere gange har ”spist lidt ekstra smertestillende” for at kunne passe sin egen træning eller træningen af sine talentfulde drenge. Velvidende at det ”nok ikke altid var den bedste idé”.

Det var ikke kun VM og DM med garden, der stod på spil, da sygdommen brød ud. Christians bror skulle giftes. Og heldigvis kom han med til brylluppet. Foto: Privatfoto

Smertestillende kunne dog hverken gøre til eller fra sidste sommer, da lægerne fortalte Christian, at det var uforsvarligt at rejse til udlandet. Vejen Garden var på vej på en to ugers tur til Canada, men bare to dage før afgang, fik Christian at vide, at hans på infektionstal var så høje, at han måtte blive hjemme. En uge senere blev han indlagt og var efterfølgende sygemeldt i nogle måneder. - Det var ikke sjovt at ligge i sygesengen en hel sommer, men det sværeste var, at jeg ikke kunne være med mine venner på tur, fortæller Christian. Planlagt operation halvanden uge før VM Derfor frygtede det 26-årige musikalske talent, at historien skulle gentage sig, da han på sin fødselsdag, onsdag den 12. juni i år, blev indlagt efter en periode med kraftige mavesmerter. - To dage efter fik jeg at vide, at alt, hvad jeg havde planlagt, skulle sættes i bero. Jeg var på akutlisten og skulle opereres efter weekenden. På det tidspunkt var der blot halvanden uge til, Vejen Garden skulle deltage i deres første verdensmesterskab nogensinde. Christian skulle være med i både march og koncert. I sidstnævnte skulle han ovenikøbet spille solo på sin trompet. - Det var tungt at få at vide. Jeg tænkte rigtig meget over, at det nu ryger endnu en ting, jeg har set frem til længe. Og er det nu bare endnu en sommer, hvor jeg skal ligge i sygesengen. Det fyldte meget mere end tankerne om, at jeg var syg, husker han.

Sammenholdet betyder alt i en garde, og de mange ture sammen giver et ekstra godt fællesskab. Foto: Presse-foto.dk

Ingen kunne erstatte Christian Den 26-årige garder, der til dagligt arbejder som elektriker, fik over weekenden en masse medicin, som gjorde, at han mandag ikke længere stod øverst på akutlisten. Hans tal var blevet bedre, han blev udskrevet, og operationen blev udsat nogle uger. Christian skulle fortsætte på medicin og fik flere slags antibiotika, men lægerne frarådede fortsat udrejse. I en garde er det ikke som på et fodboldhold, hvor der står en reserve klar på sidelinjen. I et orkester er der brug for alle, for at helheden lyder godt, fortæller gardens leder Jørgen Schmidt. Og med lidt mere end en uge til VM kunne ingen nå at lære den stemme, som Christian spillede.

Han var uundværlig, og da orkesterets dirigent sagde til Christian, at han var nødt til at hyre en professionel musiker ind, hvis ikke han kunne stille op, ville han afsted. Den unge talentfulde musiker kunne ikke bære ikke at være der for sine venner. Som han havde øvet sammen med i så mange måneder frem mod mesterskabet. Hans far, Tom Rødkær, som også selv har været i Vejen Garden, aflyste sine ferieplaner. Og sammen kørte de i bil til Tyskland på dagen for første konkurrence.

Hvis bare én musiker mangler eller har en dårlig dag, vil det kunne høres med det samme. Derfor var det ekstremt vigtigt, at orkesteret var fuldtalligt, da vm-konkurrencen i koncert skulle begynde. Foto: Rune Fonvig, Wasabi FIlm/ TV SYD

På den måde undgik Christian at køre i bus med en masse mennesker, og samtidig besluttede de at overnatte på et hotel fremfor i en stor gymnastiksal. Det gav også den fordel, at Christian havde sin far hos sig, og de havde en bil, så de kunne køre hjem, hvis Christians tilstand blev forværret. Realiteterne ramte efter konkurrencen Alle forholdsregler og bange anelser viste sig dog ikke at være nødvendige. Christian tog smertestillende, så han lige præcis kunne klare de otte til ti minutter, som hver konkurrence varede. - Vi har heldigvis en læge i familien, og hun havde fortalt mig, hvor grænsen lå for, hvor meget jeg måtte tage. Hun sagde, at hvis jeg tog så og så meget, så burde jeg ikke kunne mærke noget i de to konkurrencer.

Vejen Garden havde hyret professionelle instruktører ind for at sikre mindst et VM-trofæ. Det blev til hele to, og Christian havde kræfter til at fejre og hæve hele to pokaler. Her fejrer han sammen med instruktøren Henk. Foto: Privatfoto

Med stærkeste opstilling fik Vejen Garden opfyldt deres ambitioner til fulde. De vandt begge discipliner, og det endte da også med, at far Tom måtte køre bilen hjem alene. I euforien tog Christian bussen hjem og fejrede VM-triumfen med sine venner efter nogle følelsesladede uger. - Det ramte mig, lige da vi kom ud fra konkurrencen. For 14 dage siden skulle jeg reelt ikke have været med. Det var ikke meningen, og nu lykkedes det, og vi stod der og havde vundet. Der fældede jeg en tåre, fortæller han.

Ingen ved, om Christian er helbredt Weekenden efter verdensmesterskaberne ledte Christian sit talenthold ved DM, og om mandagen blev han opereret. Lægerne fjernede 30 cm af hans tarm. Om det betyder, Christian er helbredt, ved man ikke. - Det kan være, at det går i sig selv nu, og der ikke kommer noget igen. Men det kan sagtens også ske om et par år, at det sætter sig et nyt sted i tarmen, og så går det i udbrud igen. Man ved ikke, hvordan fremtiden ser ud, siger Christian, som fortsat er på medicin og går til jævnlige tjek på sygehuset.