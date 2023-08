Begivenhed er kommet for at blive i Kragelund Mose

Begivenheden kaldes bioblitz. Her samler man en række naturentusiaster på et afgrænset stykke natur i et døgn, og så handler det om at registrere så mange dyre- og plantearter som muligt.

Det var den første af sin slags i Kragelund Mose, men ifølge naturlandmand og arealforvalter, Martin Sandager, så var det en begivenhed, der er kommet for at blive.

- Det kommer vi helt klart til at gøre igen. Det er en fornøjelse at være sammen med super dygtige mennesker, der kan deres kram. Det bliver man klogere og i godt humør af, da deres passion smitter, siger han.