Bekymringer over livsfarligt kryds er erstattet af håb i lokalsamfund

Det skal være mere sikkert for trafikanterne at køre gennem det såkaldte F-kryds ved Bække mellem Grindsted og Lunderskov.

Et kryds som har haft tre alvorlige ulykker på fem år - to af dem med dødeligt udfald.

Men nu er der godt nyt til trafikanterne.

Som en del af Infrastrukturplanen 2025 har Folketinget bevilget i alt 700 millioner kroner. Heraf er der bevilget 55,4 millioner kroner til at højne sikkerheden på otte udvalgte steder i Danmark.

Af dem går 18,3 millioner kroner til at sløjfe F-krydset og i stedet lave en rundkørsel.

I stedet for at krydse Hejnsvigvej i en lige linje, skal trafikanterne i stedet lave et lille sving, når de krydser vejen, hvor folk tit kører for stærkt.