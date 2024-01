Berømt skat bliver udstillet

Som det har været kutyme siden engang i Middelalderen, måtte Museet Sønderskov afleverede den guldskat, de selv var med til at grave op i 2016, til Nationalmuseet.

Det er vores allesammens, det er sådan, det er. Men museet har nu fået den næstbedste ting, nemlig en nøjagtig kopi af de smukke fundsager, så nøjagtige, at de kan bruges til at forske videre, efter at originalerne er kommet til alle danske museers moder.

- Vi kan se, at nogle af smykkerne er lavet af en, der var højrehåndet, og andre er lavet af en venstrehåndet. Vi kan faktisk også se, at der oprindeligt er blevet 'snydt' lidt med nogle af detaljerne, fortæller Lars Grundvad, arkæolog på Museet Sønderskov.



Guldfundet vagte berettiget furore, da det dukkede op af jorden for otte år siden, og museet har da også store forventninger.

- Vi tror på, at folk kommer strømmende til udstillingen, når den åbner, fortæller museumsleder Anne Cathrine Lorentzen.