Besøgende skal have flere penge op af lommen

Tal fra Danmarks Statistik viser, at indgangspriserne til kulturoplevelser, som Zoologisk have, museer og biografer er steget mere end forbrugerpriserne.

Hos Glad Zoo i Vejen kommune har de følt sig nødsaget til at hæve entrépriserne. En billet for en voksen kostede i 2016 100 kroner. Den selvsamme billet koster i år 130 kroner. En prisstigning på 30 procent. - Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi er nødt til at hæve prisen, men ellers kan vi ikke få dyreparken til at løbe rundt, siger leder af Glad Zoo, Lasse Stærdahl Simonsen.

Det synes jeg er mega ærgerligt Ida Gammelmark

På Trapholt i Kolding hævede de i 2023 prisen på indgangsbilletten fra 130 kroner til 140 kroner, hvilket svarer til en prisstigning på knapt 8 procent. - Vi bliver jo nødt til at kunne betale vores lønninger og få gjort huset rent og kunne lave vores produkter, men det er bestemt ikke noget, vi gør med et stort smil, har Karen Grøn, der er museumsdirektør på Trapholt, tidligere udtalt til TV SYD.

Forbrugerpriserne kontra priserne på kultur: Siden 2016 er forbrugerpriserne (et mål for den gennemsnitlige pris af forbrugsvarer, såsom madvarer, og tjenesteydelser, såsom en turistguide eller håndværker, som købes af husholdninger) steget 18 procent, viser tal fra Danmarks Statistik. Den største stigning blandt kulturtilbuddene er sket på museer og zoologiske haver. Her koster billetten ifølge en særkørsel fra Danmarks Statistik gennemsnitligt forbrugeren 41 pct. mere, end den gjorde for syv år siden. I 2022 fik inflation for alvor sit greb om økonomien. Prisstigningerne i Danmark steg til næsten otte procent målt over helt året. Den er siden faldet, og ligger omkring 3,3 procent. Kilde: Den Store Danske Fold ud

På Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg kostede en billet for en voksen i 2016 140 kroner i højsæsonen. Indgangsbilletten koster i dag 175 kroner i højsæsonen, hvilket svarer til en prisstigning på 25 procent.

- Der er mange forskellige udgifter forbundet med at drive store museer som vores, og som andre institutioner og virksomheder er vi påvirket af inflation, stigende energipriser og lønudgifter. Vi er dog altid obs på, at vores gæster skal føle, at der er en tæt sammenhæng mellem pris og kvalitet, når de besøger vores museer, fortæller Merete Jankovski, som er direktør for Museum Vest. Prisstigningerne har dog ikke haft indvirkning på Fiskeri- og Søfartsmuseets besøgstal. I 2016 var 115.083 forbi museet, og i 2023 var der 138.891, som lagde vejen forbi Fiskeri- og Søfartsmuseet. Dyre omkostninger Strøm, foder, lønninger og vedligeholdelse. Det hele koster penge. - Vi kan bare se i budgettet, at prisen på foder og vedligehold er steget, hvilket jo gør, at entreprisen også skal stige, siger Lasse Stærdahl Simonsen.

Glad Zoo: Glad Zoo er ejet af Glad Fonden, som købte dyreparken i 2014. Glad fonden bruger dyreparken til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, hvor elever får mulighed for at arbejde med fyrene eller som formidler. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er et 3-årigt uddannelsesforløb, som henvender sig til unge i alderen 16-25 med særlige behov. Eksempelvis autisme, udviklingshandicap eller andre handicap eller psykiske sygdomme, der gør, at man ikke kan tage anden uddannelse. Inden da hed Glad Zoo Lintrup Safari Park Zoo, som var ejet af ægteparret Kristian Jessen Hansen og Nanna Jessen Hansen. Kilde: Gladzoo.dk Fold ud

Lasse Stærdahl Simonsen understreger, at det aldrig er sjovt at bede om flere penge, og at han endnu ikke kan fastslå, hvorvidt prisen for indgangsbilletten stiger i den nærmeste fremtid.

I Glad Zoo er der over 80 forskellige arter. Der er alt fra geder til kænguruer.

- Vi vil jo helst ikke sætte prisen et sted, hvor gæsterne begynder at være i tvivl, om de har lyst til at komme her, eller at de kommer i tvivl, når de går hjem, om de syntes, det var det værd, fortæller Lasse Stærdahl Simonsen, og fortsætter: - Vi sætter prisen på vores produkt efter, hvad vi mener, det er værd, Og så vil vi selvfølgelig hverken ligge for meget under eller over andre udbydere. Prisen holder dem ikke væk Selvom Glad Zoo har måtte hæve entreprisen, har det ikke afholdt folk fra at besøge dyreparken. - Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at priserne på kulturoplevelser stiger, for så kan folk jo være nødt til at vælge det fra, eller måske kan folk ikke prioritere det. Så det, synes jeg, er mega ærgerligt, fortæller Ida Gammelmark fra Hobro, og fortsætter: - På den anden side, så kan der jo også være alle mulige gode grunde til at priserne stiger, og det skal jo også køre rundt på en ordentlig måde, specielt når der er dyr involveret.

Der er omkring 80 forskellige dyrearter hos Glad Zoo. Det er lige fra geder til kænguruer. Video: Alex Syrik