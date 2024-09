Borgmester er uenig i formandens analyse

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) kalder det for "et overraskende højt antal". Men hun tror på, at det vil falde med tiden.

- Selv om det i mange år har været ulovligt at sælge cigaretter og alkohol til mindreårige, sker det i stor stil. Det bliver vi nødt til at forholde os til, og det er baggrunden for, at vi har givet Sikkerhedsstyrelsen mulighed for at afprøve en ordning med unge kontrolkøbere i to år, udtaler hun i en skriftlig kommentar.

Overtrædelse af reglerne kan give bøder på 25.0000 kroner.

Den første kontrol blev gennemført den 1. juli.

Kritik af ordning fortsætter

De ifølge ministeren høje tal får ikke kritikken af ordningen til at forstumme hos købmændene. Tværtimod.

Ifølge dem har metoderne med anonyme kontrolkøbere store konsekvenser for især unge ansatte, der bliver fanget i at bryde reglerne.

Medarbejdere er brudt sammen og sågar blevet hjemsendt fra deres arbejdsplads. Nogle ansatte har måttet gå til psykolog, fordi de er blevet taget, siger De Samvirkende Købmænds direktør, Jannick Nytoft, der mener, at "man skyder gråspurve med kanoner".

At hver tredje butik bliver fanget, indikerer et klart problem, som købmændene er opmærksomme på, siger Jannick Nytoft, men det ændrer ikke på, at det ifølge ham er urimeligt at bruge undercover-købere.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at der bliver begået så mange fejl derude. Men det ændrer ikke på, at det her er at skyde gråspurve med kanoner. Har man kanoner, der er store nok, vil man altid kunne skyde nogle, siger Jannick Nytoft og kalder det en retspolitisk glidebane.

- Hvad bliver det næste? At sort arbejde skal overvåges?

Spørgsmål: Men flytter I ikke fokus væk fra problemet med, at hver tredje butik overtræder loven?

- Nej, for vi anerkender fuldt ud, at det er for stort et antal. Men vi har mange gange påpeget det supervåben, som der er, nemlig digital alderskontrol.

Med den metode vil man kunne se alderen på køberen igennem kortet.