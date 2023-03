Borgmester håber på nyansættelser efter masseopsigelser

Skarekoncernen består af flere slagterivirksomheder over hele Europa og har de seneste måneder haft mange udfordringer efter en anmeldelse indgivet af fødevarestyrelsen for manglede dokumentation på kødvarer.



For Vejens Borgmester Frank Schmidt-Hansen (C) kommer fritstillingerne som en ubehagelig nyhed, men han er opsat på at hjælpe medarbejdere videre.

- Vi står klar til at hjælpe de mange mennesker, som nu mister deres arbejde. Vi er én af de kommuner med laveste ledighed, så jeg tror på, vi kan afsætte folk ved nogle af kommunens andre virksomheder, siger han.