Borgmester i kovending: Trækker millioninvestering ud af Rusland

- Jeg har forsøgt at tage hensyn til den samlede økonomiske situation for borgerne i Vejen Kommune. Jeg kan nu konstatere, at der et bredt flertal for, at vi afvikler vores engagement, og det respekterer jeg naturligvis. Vi skal derfor hurtigst muligt ud af engagementet i investeringsforeningen og så må vi tage det tab, som det vil medføre, siger Frank Schmidt-Hansen i en pressemeddelelse mandag klokken 15.

Byrådet i Vejen Kommune er mandag eftermiddag orienteret om, at investeringerne i Rusland trækkes ud.

TV SYD forsøger at få en kommentar fra borgmester Frank Schmidt-Hansen.