Borgmester om Skare Meat Packers' konkursbegæring: - Det er umådelig trist

Selvom en konkurs betyder, at kommunen vil miste en stor procentdel af de ansatte inden for fødevareindustrien, er det borgmesterens håb, at en ny virksomhed kan rejse sig i asken på Skare Meat Packers inden længe og blive en lige så stor spiller på den danske såvel det europæiske marked.

- Jeg håber, at der er nogle, der vil skabe en virksomhed af samme størrelse igen, da det er vigtigt for os at have en fødevareproduktionsvirksomheden af den størrelse i kommunen. lyder det.

Konkursbegæringen var uundgåelig

At virksomheden skulle ende med at indgive en konkursbegæring, var mere eller mindre uundgåeligt, hvis man spørger TV2's erhvervskommentator Ole Krohn.

- Jeg anser det som givet, at virksomheder ikke kan overleve, når de først har begæret sig konkurs – og her er Skare Meat Packers ikke nogen undtagelse. Virksomheder i denne situation er typisk så langt ude, at der ikke er så meget at gøre, særligt når man mister sine kunder, siger Ole Krohn.

Han anser Rema 1000’s og Sallings Group’s leverancestop fra Skare Meat Packers som værende den afgørende faktor for, at "virksomheden er blevet smidt ud over afgrunden".