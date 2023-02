Borgmester trist over konkursbegæring

- Skare Meat Packers er en stor virksomhed i forhold til Vejen Kommunes størrelse, og den har været en del af vores DNA, for i Vejen Kommune vil vi gerne være den førende fødevarekommune i landet, siger borgmester Frank Schmidt-Hansen.



Ifølge borgmesteren bidrager slagterivirksomheden godt til de over 4.000 ansatte i kommunen inden for fødevareerhvervet, og derfor er det et stort tab for kommunen.

Derfor håber han, at der inden længe vil komme en ny fødevareproduktionsvirksomhed til, der kan tage over for Skare Meat Packers.

Men først og fremmest har kommunen fokus på at hjælpe de ledige medarbejder fra slagteriet godt videre.