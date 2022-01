Borgmester vil have overblik over underretningssager efter sag med 9-årig

Den nye borgmester i Vejen Kommune, Frank Schmidt-Hansen (Det Konservative Folkeparti), har også læst og hørt historien om forældreparret, der er blevet anmeldt anonymt til kommunen for at have ladet sin dengang niårige søn skyde en impala på en rejse til Sydafrika.

Borgmesteren vil ikke kommentere den konkrete sag, da det er en personsag, og fordi han ikke har talt med familien selv. Men historien har alligevel gjort indtryk.

- Den her sag giver anledning til, at vi får lavet en opgørelse over, hvad for nogle sager har vi, hvor mange har vi, og hvad for nogen er der noget i, og hvor mange sager er der ikke noget i, siger han, men fastslår, at loven er, som den er, af en årsag med henvisning til tidligere børnesager.



Da en familiefar lagde et billede ud på Facebook af sin niårige søn, der på lovlig vis havde skudt en Impala på en rejse til Sydafrika, skrev en borger en anonym underretning til Vejen Kommune, der indkaldte forældrene til en samtale. En underretning, der nu står i kommunens systemer i fem år, selvom kommunen ikke ville gå videre med sagen.