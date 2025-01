Børn slår, sparker og bider personale: Institution får skarp kritik

Derfor har ledelsen nu indtil den 1. marts 2025 til at få bragt forholdene i orden. Det betyder, at de skal sikre, at arbejdet med børnene planlægges og udføres, så risikoen for vold i arbejdet bliver forebygget. Her lægger Arbejdstilsynet vægt på, at børnehaven systematisk skal registrere voldshændelser og derudover udarbejde risikovurderinger af børnene.

- Det er et klart udtryk for, at der er nogle få børn, der mistrives. Det har vi arbejdet med, og det gør vi fortsat. Men det er helt korrektet, at vi ikke har opfyldt kravene for at dokumentere og registrere. Der har vi simpelthen ikke været dygtige nok. Vi har talt om situationerne, men ikke registreret dem, fortæller områdeleder ved Vejen Kommune, Janni Kruse Olsen.

- Det er ønskværdigt at episoderne ikke forekommer, og vi må tro på, at det kan hjælpe yderligere med at forebygge, hvis vi registrerer tilfældene, tilføjer Janni Kruse Olsen.

Risikerer posttraumatisk belastningsreaktion

I følge arbejdstilsynets rapport, så opstår problemerne med tre til fire børn, der er udadreagerende overfor pædagogerne og andre børn. Det udmønter sig i bid, spark, slag, skub, kast med ting, spyt mod ansatte flere gange ugentlig til hver 14. dag.