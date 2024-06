Brand i et rækkehus i Vejen

Det oplyser Søren Strægaard, der er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Klokken 3.28 modtager politiet en anmeldelse om brand i et rækkehus.

Trekantområdets Brandvæsen har klokken 6.23 oplyst, at branden er under kontrol, men at de stadig vil arbejde i området i nogle timer derefter.

Politiet oplyste tidligere, at beboere i området skulle lukke vinduer og døre, men det er ifølge politikommisæren ikke nødvendigt længere.

Han fortæller også, at ingen er kommet alvorligt til skade ved branden.