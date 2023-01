Brand i Vejen Idrætscenter

Trekant Brand fik alarmopkaldet klokken 12.24, og vogne fra Vejen Brandstation var hurtigt på stedet. Der blev også rekvireret en stigevogn fra Kolding og en autosprøjte fra Brørup.

Det viste sig, at det var en brand i et teknikrum i svømmehallen, der forårsagede en moderat røgudvikling. Da brandfolkene kom, var svømmehallen blevet evakueret og de fik branden under kontrol i løbet af kort tid. Svømmehallen vil være lukket indtil videre

- Det er nok teknikrummet, der afgør, hvornår svømmehallen bliver åbnet igen. Der er ikke meget tilbage derinde, fortæller indsatsleder Søren Kasten fra Trekant Brand.