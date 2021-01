Brørupfirma kan finde smitteudbrud i spildevand, før vi selv opdager coronasyge

Penge at spare



En spildevandsprøve koster 2.000-3.000 kroner og dækker flere tusinde personers spildevand.

Dagbladet BT har regnet ud, at vi bruger 6 millioner kroner om dagen på at teste folk. Og hos Eurofins Miljø mener de, at samfundet kan spare penge ved også at begynde at benytte sig af spildevandstest frem for udelukkende persontest:

- I stedet for at teste lige meget over hele landet, kunne man meget mere målrettet bruge persontest i de byer, der er ramt af virusudbrud, og der hvor smitten er særligt koncentreret, siger Alissa Undi Jørgensen.

Forskere og politikere bakker op

De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, ser gerne, at der kommer gang i spildevandstestene for at få bedre styr på epidemien og samfundsøkonomien.

- Hvis vi skal af med restriktionerne, skal vi have fuldstændig styr på, om smitten bevæger sig op eller ned. Og når man kan finde beviser i spildevandet, og andre lande bruger det med god succes, så skal vi selvfølgelig også bruge det redskab, lyder det fra den konservative politiker.

Også professor Per Halkjær Nielsen fra Aalborg Universitet, der forsker i mikroorganismer i spildevand, ser stort potentiale i metoden:

- Analysen er valid og bliver brugt i andre lande. Det er et meget godt supplement til de mange test i testcentrene, siger han og tilføjer:



- Tallene fra Hjørring viser en fin sammenhæng mellem smitte i spildevand og resultatet af de test, der er lavet på mennesker.



Per Halkjær Nielsen mener, at hvis man begynder at benytte toiletvand som smitteopsporing, så bør man ideelt set teste et givent sted en gang om dagen for at få så præcise data som muligt.

Myndigheder afviser at benytte metoden

Selvom både politikere og forskere lægger op til at udbrede metoden til alle 300 rensningsanlæg i Danmark, så afviser Statens Serum Institut det for nuværende, da de mener, at den nuværende testindsats er tilstrækkelig. Og det svar lægger Sundheds- og Ældreminister, Magnus Heunicke (Socialdemokratiet) sig ifølge Politiken.dk op ad.