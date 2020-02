Castingen til Jels Vikingespil er igang

I løbet af weekenden har 80 håbefulde vikinger været til audition på de talende roller i Jels Vikingespil. I alt er der 38 talende roller, hvoraf ti er børn.

En af de håbefulde til dagens prøve var Nina Sundall, som har været til audition sammen med sin kæreste.

- Jeg er vild med at spille teater, og så fortalte Stefan, at det måske ikke var så uoverskueligt at være med, som jeg lige troede, så derfor meldte jeg mig, siger Nina Sundall.

Kæresten, Stefan Therkelsen, har været med i vikingespillet, siden han flyttede til byen for 2,5 år siden.

- Vikingespillet var faktisk en af årsagerne til, at jeg valgte at flytte til Jels. Jeg har altid haft en stor interesse for teater, siger Stefan Therkelsen.

Der mangler fortsat statister

Årets forestilling hedder "Krakes Kæmper", og er en historie om nordens bedste krigere.

Nina Sundall og Stefan Therkelsen ventes at få svar i løbet af den kommende uge på, om de er blandt de heldige, der har fået en talende rolle i stykket. Men selv hvis det ikke skulle ske, er der stadig håb, da der fortsat mangler statister til forestillingen.

- Når vi kommer frem til sommer, så skal vi bruge vaskekoner, bønder og masser af børn til at fylde scenen, siger Janus Lynggaard, der er formand for Jels Vikingespil, som også selv har været til audition for at få en rolle i årets forestilling.