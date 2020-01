Christians gode idé manglede bare Kevin

Hvad får man, hvis man svejser to smede sammen, hvor den ene har en god idé, mens den anden har en uddannelse som produktionsteknolog oveni?

Man får et makkerpar, der sammen har udviklet en maskine, der kan hjælpe smede ud af hårde arbejdsstillinger.

30-årige Christian Olsen har arbejdet i smedebranchen i 15 år. I en stor del af hans arbejde har han arbejdet inden for vandbehandling- og spildevandsbranchen, hvor han har ligget hen over store stålrør og svejset løs.

- Jeg har været smed, siden jeg var 15 år, så jeg har jo ikke lavet andet i mit liv end at ligge ind over stålrør og svejset, siger Christian Olsen.

Det var Christian Olsen der fik grundidéen til maskinen. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

Som årene er gået, har han mærket, hvor dårligt hans krop har haft det efter de anstrengende arbejdsstillinger. Derfor fik han en idé, der kunne lette hans arbejde.

Men for at føre idéen ud i virkeligheden, manglede han noget. Han manglede en partner med andre kompetencer. Og det blev Kevin Christensen.

- Jeg havde fulgt Kevin på LinkedIn i et halvt års tid, og jeg kunne jo se, at dét Kevin beskæftigede sig med, var jo lige dét, jeg manglede, fortæller Christian Olsen til TV SYD.

Kevin Christensen er også smed, men har også en uddannelse som produktionsteknolog og har indtil for nyligt haft sin egen konstruktørvirksomhed.

- Der var et rigtig godt match i viden mellem os, siger Christian Olsen.

Løverne var vilde med idéen

Sammen har de to smede på under et år udviklet og designet en maskine, der automatisk kan lave svejsninger og dermed lette smedenes arbejde.

I sommer startede de sammen et selvstændigt firma, WeldingDroid, og i september var de med stor succes med i iværksætterprogrammet Løvens Hule på DR1. Afsnittet med de to smede blev sendt i går, og siden har der været knald på for makkerparret.

- Telefonen står slet ikke stille i dag. Det er helt vanvittigt. Vi var overhovedet ikke forberedt på det, der skulle ske efter gårsdagens afsnit, fortæller Kevin Christensen, der nu er administrerende direktør i WeldingDroid.

Maskinen som Kevin Christensen står ved, er den første maskine, som WeldingDroid har produceret. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

Det hele startede med en ‘mislykket’ jobsamtale

Makkerparret mødte hinanden, da Christian Olsen i april sidste år var til jobsamtale i Kevin Christensen firma. Det blev desværre ikke til en ansættelse for Christian Olsens vedkommende.

- Der kunne jeg sku ikke bruge ham til noget, siger Kevin Christensen, mens han griner over til sin partner.

Det var dog heller ikke helt hensigten med mødet. Han havde bare brug for at se Kevin Christensen an som en eventuel sparringspartner efter at have fulgt hans arbejde på LinkedIn i en længere periode.

Senere gik han til Kevin Christensen igen og fortalte om sin idé. På få måneder blev de så enige om at starte deres egen virksomhed og begynde at bygge den maskine, som Christian Olsen havde i sit hoved.

- Jeg er ret stolt over ham her, at han har smidt alt, hvad han havde i hænderne for en eller anden gakket idé, som jeg kom med på et stykke papir, siger Christian Olsen, der er teknisk direktør i WeldingDroid, mens han klapper Kevin Christensen på ryggen.

'Vi får rygende travlt'

Løverne i Løvens Hule var også ret vilde med idéen om en maskine, der svejser rør automatisk, og de endte med at investere 400.000 kroner for 30 procent af deres virksomhed. De to smede ved, at de får rygende travlt, da der er efterspørgsel på maskiner som denne.

- De problemer, vi gerne vil løse, findes ikke kun i Danmark. De findes i hele verdenen, så interessen er alle steder, siger Kevin Christensen.

Og de understreger, at de med deres maskine ikke er ude på at tage arbejdet fra smedene. Tværtimod. Maskinerne er med til at lette en del af svejsearbejdet.

- Vores filosofi er at automatisere arbejdet, samtidig med at vi skåner de mennesker, der står og svejser, fortæller Kevin Christensen til TV SYD.