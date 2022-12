Civil politibil ramt af stor isflage på motorvej - politi sender kraftig opfordring

Pligt ifølge færdselsloven

Selvom temperaturerne de kommende uger ser ud til at ligge over frysepunktet, kommer de lave temperaturer og faren for is på køretøjer sandsynligvis tilbage senere på vinteren.

Bilister har pligt til at fjerne sne og is fra køretøjet, så det ikke kan ryge af under kørsel og dermed genere andre trafikanter. Der står i færdselslovens paragraf 67, at “et køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare og ulempe for andre samt uden skade for vejene”.

- Få nu lige tjekket, at der ikke ligger is på lastbilen, inden man kører ud. Det kan komme til at koste dyrt, opfordrer vagtchef Søren Strægaard hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Uheldet skete klokken 07.16 mellem afkørsel 66 Lunderskov og 67 Vejen Ø.